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الحكومة عن “أساتذة التعاقد”: “كنا نسعى لإنهاء الموضوع في شهر نونبر”

2021-12-30 / 1:43 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة كانت تسعى لإنهاء ملف “أساتذة التعاقد” شهر نونبر المنصرم.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، عن بعد، “كنا نسعى لإنهاء الموضوع في شهر نونبر، بحيث كان هناك عرض من الحكومة مقابل تفاعل إيجابي من الاطراف المشاركة في الملف، لكن جات تطورات واكراهات من ضمنها مباريات التدريس وتحديد السن التي تسبب في تأخيره”.

وأضاف بايتاس قائلا “حسن نية الحكومة في التفاعل مع هذا الملف هو اللي جعلها كتشتغل عليه بسرعة”، واعدا بإنهاء الموضوع والتوصل لحل يرضي جميع الأطراف في القريب.

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