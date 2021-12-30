مصطفى بايتاس

الحكومة تعقد اجتماعها عن بعد وتؤكد: “نحن أول من يلتزم بقراراتنا”

2021-12-30 / 1:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي، يومه الخميس، عن بعد، التزاما بالاجراءات الاحترازية بسبب ارتفاع إصابات كورونا ومتحور “أوميكرون”.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس “حنا درنا اجتماع عن بعد حيت ميمكنش نطالبو المواطنين باجراءات احترازية وحنا ما نلتازموش ونجتماعو حضوريا بشكل طبيعي”

وأضاف بايتاس مخاطبا الصحفيين في الندوة المنعقدة عقب أشغال المجلس الحكومي بالقول “حنا أول من يمتثل لقراراتها وللاجراءات المتخذة”.

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‫2 تعليقات

  1. او خنوش لي مشا للإمارات هو أو العلوي أو ديك وزيرة السياحة لي كانت ف مدريد شكون لي خلاهم يمشيو باركا من النيفاق الخاوي

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