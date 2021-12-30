خطأ تواصلي..”امانديس” تعلن قطع الماء عن القصر الملكي بطنجة

هبة بريس - الرباط

سقطة أخرى لشركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة ، بعد اعلانها عن قطع الماء بمجموعة من المناطق من بينها القصر الملكي وقصر الوالي اضافة اقامة عامل الفحص انجرة.

وبحسب اعلان الشركة على حسابها الرسمي بموقع “فايسبوك” توصلنا بنسخة منه , فقد اعلنت عن انقطاع لصبيب الماء يوم28 دجنبر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بعدد من احباء مدينة طنجة بينها القصر الملكي، قبل أن تسارع الى حذفه .

مسؤول في “امانديس” رفض ذكر اسمه، قال تعقيبا على الواقعة إن الإعلان نُشر بالخطأ، وأن الإصلاحات التي كان مخطط لها في منطقة قرب القصر الملكي قد ألغيت ،لافتا الى أن الخطأ وقع في تسمية الاماكن التي عادة مايشار اليها باسماء الاحياء والشوارع عوض الاقامات .

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