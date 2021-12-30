برشلونة يعلن إصابة المغربي عبد الصمد الزلزولي بكورونا

2021-12-30 / 12:11 مساءً
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هبة بريس

أعلن برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن إصابة ثلاثة لاعبين جدد في صفوفه بفيروس كورونا من بينهم عبد الصمد الزلزولي.

وكشف النادي عن إصابة المغربي بفيروس كورونا عبر بيان نشر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أعلن البلاوغرانا إصابة البرازيلي كوتينيو والأميركي سيرجينيو ديست بكوفيد-19

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