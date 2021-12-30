ليلى بنعلي

بنعلي: “المغرب يتوفر على خمسين مشروعا للطاقة المتجددة قيد الاستغلال”

2021-12-30 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل المملكة جهودها الرامية لتحقيق الأمن و السيادة الطاقيتين من خلال تعزيز مشاريعها المتعلقة بالطاقة المتجددة خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة لعدد من حقول الغاز بمناطق متفرقة من البلاد.

و في هذا الصدد، أوضحت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي بأن المغرب يبذل جهودا كبيرا في هذا المجال و هو ما تعكسه الأرقام الخاصة بالمشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا.

و أكدت بنعلي بأن المغرب يتوفر حاليا على خمسين مشروعا للطاقة المتجددة، هاته المشاريع هي حاليا قيد الاستغلال، و هو ما سيمكن من رفع قدرة المملكة على إنتاج الكهرباء بنسبة تتجاوز الخمسين في المئة من هاته المشاريع المحدثة.

و أضافت وزيرة الانتقال الطاقي بأن قدرة المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة تصل لقرابة الأربعة آلاف ميغاواط، فيما تعكف الجهات المختصة على دراسة سبل تعزيز هاته القدرة الطاقية بمشاريع جديدة للطاقة المتجددة لتحقيق السيادة الطاقية بالمغرب.

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