ساعات قبل نهاية السنة.. ولاية الأمن تعزز انتشار عناصرها بالمراكز الحيوية بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحرك أمني ملحوظ بمختلف النقاط الرئيسية و المراكز الحيوية بالدار البيضاء خلال الساعات الماضية و ذلك في إطار الخطة الأمنية الاستباقية التي أعدتها ولاية الدار البيضاء بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

و انتشرت دوريات الأمن، المتحركة و الثابتة، بالقرب من المراكز التجارية الكبرى و المؤسسات العمومية و التمثيليات القنصلية و الديبلوماسية و بجوار المعالم الكبرى للمدينة و كذا بكورنيش عين دياب و بالقرب من محطات القطار.

هذا التحرك الأمني يأتي في سياق تأمين احتفالات رأس السنة كما جرت العادة كل سنة، بالرغم من كون هذا العام يتميز بخصوصية منع الاحتفال الجماعي و حظر التنقل الليلي بسبب تفشي متحور أوميكرون.

و أعدت السلطات الأمنية خطة استباقية لتأمين مرور رأس السنة في أجواء عادية، حيث جندت كافة عناصرها البشرية و إمكانياتها اللوجيستيكية بمختلف مصالح الأمن بالمدينة مع نظام مداومة على مدار ساعات اليوم طيلة الأسبوعين الأخيرين.

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