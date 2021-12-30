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“أصبحنا مهددين بالسجن”.. مغاربة عالقين بالصين يناشدون وزارة الخارجية

2021-12-30 / 10:49 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

يعيش عدد من المغاربة العالقين بدولة الصين، أسوء أيامهم بسبب نهاية صلاحية تأشيراتهم وإغلاق الحدود الجوية.

وحسب مراسلات عدد من المغاربة العالقين بالصين ل”هبة بريس”، فقد وجد عدد منهم أنفسهم مهددين بالسجن بسبب نهاية صلاحية تأشيراتهم من نوع “T” و “M”، وعدم قدرتهم على العودة الى أرض الوطن بسبب إغلاق الحدود.

وأضافت ذات المراسلات، أن السلطات الصينية اعتقلت عددا من المغاربة الذين انتهت مدد تأشيراتهم، كما أن أخرون مهددون بالسجن للسبب ذاته، لافتين أن البعض اختار السفر الى تركيا للعودة الى المغرب في رحلات استثنائية أو البقاء بهذه الدولة الى حين فتح الأجواء.

وشدد المصدر ذاته، على أن غالبية العالقين يواجهون التشرد والجوع الى جانب السجن، بسبب إفلاسهم ، مناشدين الوزارة بالتدخل وتنظيم رحلة استثنائيى لإنقاذهم واعادتهم

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