“هاكاثون 2021” لمواكبة طلبة بالرشيدية في بلورة أفكار مشاريع

هبة بريس - الرشيدية

في إطار برنامج دعم المبادرات الشابة “أجي” تنظم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة درعة تافيلالت بشراكة مع كلية العلوم والتقنيات والوكالة البلجيكية لإنعاش التربية والتكوين بالخارج، هاكاثون الابتكار الاجتماعي لفائدة طلبة كلية العلوم والتقنيات من 31 دجنبر 2021 إلى 02 يناير 2022 بمدينة الرشيدية.

وحسب بلاغ صحفي للجنة التنظيمية والذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه فيهدف “الهاكاثون 2021” الى تطوير روح ريادة الأعمال في الابتكار الاجتماعي بين الطلاب وتحفيز روح التحدي المقاولاتية في ابتكار أفكار مشاريع.

من خلال هذه المسابقة سيستفيد المشاركون من دورات تحسيسية وتكوينية وذلك لإعدادهم لعرض مشاريعهم على لجنة التحكيم في 02 يناير 2022.

على ان يتم تتويج ثلاث أفكار مشاريع في حفل ختامي ستحتضنه رحاب كلية العلوم والتقنيات صباح يوم الأحد 02 يناير 2021.

للتذكير برنامج “آجي” محمول من طرف الوكالة البلجيكية لإنعاش التربية والتكوين بالخارج بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي، و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وممول من طرف الحكومة البلجيكية من خلال الوكالة البلجيكية للتنمية.

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