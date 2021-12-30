هل ستغلق السلطات مدينتي البيضاء ومراكش بسبب “أوميكرون”?

2021-12-30 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري خلال اليومين الأخيرين، منشورات تزعم اتخاذ السلطات العمومية في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا، لقرار بمنع الولوج لمدينتي الدار البيضاء ومراكش مع مطلع السنة المقبلة.

وفي هذا الصدد، نفى مصدر مطلع صحة هذه المعطيات المتداولة.

وأكد ذات المصدر، أن المنشورات المتداولة مجرد أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة.

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‫18 تعليقات

  3. الكل يهتم بالمصالح التي تعود بالنفع أما نحن لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم ماعادا بالفتح الاغلاق .. فتح… إغلاق فتح إغلاق إلى آخر المطاف هههههههههههه.

  4. لقد حطمتم نفسيتنا بمعنى الكلمة بهذه القرارات التافهة تقومون بالاغلاق المفاجئ والسيطرة علينا والرجوع الى الصفر مرة أخرى حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  5. الدول الأوروبية رغم انتشار هذآ المتحور الجديد اوميكرون لم يقوموا بالاغلاق ونحن لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم تريدون تحطيم الإقتصاد السياحي والمعيشي…

  6. لن اصدق ان مدينة الدار البيضاء ومراكش سيتم اغلاقهما رغم ان المدينتين تكثر فيها الرواج ومن اهم المدن الكبرى المغربية السياحية .. اتقوا الله واعيد النظر في هذا القرار التافه…

  12. إذا قمت فعلا بتطبيق هذآ القرار ستعم الفوضى وزعزعة الاستقرار بالمغرب بدون شك لا تسرعوا في هذا القرار الذي سيحطم الاقتصاد الوطني..

  13. لقد تحطمنا مافيه الكفاية سنتين والآن تقومون بالاغلاق لآ تفكرون في نفسيتنا لقد تحطمت بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  16. اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..

    .

  17. لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا وتمثيليات اتقوا الله فينا …المتحور الجديد اوميكرون متحور عادي جدآ ينتشر بسرعة ولكن لايضر بالصحة…

  18. نعلم نصف.من سكان المغرب تلقوا اللقاح المضاد لهذا المتحور الجديد اوميكرون فلما هذآ الاغلاق… لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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