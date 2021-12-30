هل ستغلق السلطات مدينتي البيضاء ومراكش بسبب “أوميكرون”?

هبة بريس - الرباط

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري خلال اليومين الأخيرين، منشورات تزعم اتخاذ السلطات العمومية في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا، لقرار بمنع الولوج لمدينتي الدار البيضاء ومراكش مع مطلع السنة المقبلة.

وفي هذا الصدد، نفى مصدر مطلع صحة هذه المعطيات المتداولة.

وأكد ذات المصدر، أن المنشورات المتداولة مجرد أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة.

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