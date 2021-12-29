في الصورة *محمد زيان

زيان يتلقى استدعاء جديد من طرف الشرطة القضائية

2021-12-29 / 11:24 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشف المحامي والنقيب السابق محمد زيان عن توصله باستدعاء جديد اليوم الأربعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

و الاستدعاء الجديد يدخل في إطار مسطرة جديدة على خلفية شكاية مرفوعة ضده.

يذكر ان زيان نظم ندوة صحفية تساءل فيها قائلا : كيف يقولون باني ارتكبت جرما في حق مؤسسة، ويفرض أن تبحث معي المؤسسة المعلومة، وهذا امر تقبلته طيلة أيام.

وقال رفعت شكاية ضد الذين اعتقلوني لمدة ساعتين، وفور وصولي إلى البيضاء بالمحكمة أخبرتهم هل أنا معتقل ليردو علي بأني حر، ويوم الأربعاء سأمثل أمام القضاء في المحكمة الزجرية لاتواجه مع وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني.

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