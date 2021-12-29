إيلون ماسك يكشف اسم شخص يتوقع أن يكون مبتكر بيتكوين

كشف رجل الأعمال، إيلون ماسك، أنه يعتقد أن “عالم الحاسوب، نيك زابو، قد يكون هو ساتوشي ناكاموتو، المبتكر الغامض لعملة بيتكوين الرقمية”، وفق تقرير نشره موقع “بزنس إنسايدر”.

وأضاف خلال حديث لبودكاست، باحث الذكاء الاصطناعي ليكس فريدمان “أنه يمكنكم إلقاء نظرة على تطور الأفكار قبل إطلاق بيتكوين، ومعرفة من كتب تلك الأفكار”.

ويرى ماسك أن “نيك زابو ربما يكون أكثر من أي شخص آخر هو المسؤول عن تطور الفكرة”، مشيرا إلى أنه رغم إنكار زابوا بأنه ناكاموتو “إلا أنه مسؤول عن الأفكار الكامنة وراء البيتكوين أكثر من أي شخص آخر”.

وأشار إلى أنه “لا يعتقد بوجود أهمية كبيرة وراء هوية منشىء البيتكوين، إذ أنه اسم مرتبط بفكرة

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