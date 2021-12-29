سيارة اسعاف

العثور على جثة طفلة معاقة يستنفر أمن مكناس والسلطات المحلية.

2021-12-29 / 10:36 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

استنفر العثور على جثة طفلة معاقة حوالي السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بمقبرة سيدي مسعود يتراوح عمرها ما بين ست سنوات الى عشر سنوات، مختلف السلطات الأمنية بالدائرة الرابعة والمحلية التي هرعت عناصرها إلى عين المكان. بما فيها الشرطة العلمية والتقنية التي قامت بمعاينة الجثة.
هذا وبعد استكمال المعاينة تم نقل الجثة على الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة من ذات المساء عبر سيارة نقل الاموات إلى مستشفى محمد الخامس قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصةلمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الوفاة.

وقالت مصادرنا، أنه تم العثور على جثة الهالكة من طرف بعض المواطنين الذين أشعروا لسلطات الأمنية ومصالح الوقاية المدنية التي حضرت على الفور إلى المكان المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها ، بأن الغموض يلف الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وقوع هذه الجريمة البشعة التي لا تزال غامضة لحدود الساعة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق والتشريح الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة

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