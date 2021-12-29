فرنسا تفرض ارتداء الكمامات في شوارع باريس اعتبارا من الجمعة

2021-12-29 / 10:14 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن ارتداء الكمامات في شوارع باريس “إجباري”، اعتبارا من يوم الجمعة.

وأوضحت السلطات المحلية في بيان أن “عدم الالتزام بهذه القاعدة سيؤدي إلى غرامة قدرها 135 يورو”.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة أوليفييه فيران للمشرعين إن فرنسا تشهد “تسونامي” لعدوى كورونا، يغذيه متحورا “دلتا” و”أوميكرون”.

يذكر أن ارتداء الأقنعة إلزامي داخل المباني العامة ووسائل النقل العام في جميع أنحاء فرنسا

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