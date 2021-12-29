في جو عائلي مميز…فرح الفاسي و عمر لطفي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الخامس

نجلاء مزيان : هبة بريس

في حفل اقتصر على العائلة و بعض من الأصدقاء، احتفل النجمين عمر لطفي و فرح الفاسي بعيد ميلاد ابنتهما الخامس.

و تقاسم الثنائي صور جلسة التصوير الخاصة بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة “ماجدة” مع متابعيهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

و تفاعل العديد من النشطاء و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع صور الفنانين، حيث تما تدوالها على نطاق واسع، خاصة و أنه يعد الظهور الأول لهما معا بعد الكثير من إشاعات الانفصال.

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