في جو عائلي مميز…فرح الفاسي و عمر لطفي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الخامس
نجلاء مزيان : هبة بريس
في حفل اقتصر على العائلة و بعض من الأصدقاء، احتفل النجمين عمر لطفي و فرح الفاسي بعيد ميلاد ابنتهما الخامس.
و تقاسم الثنائي صور جلسة التصوير الخاصة بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة “ماجدة” مع متابعيهما بمواقع التواصل الاجتماعي.
و تفاعل العديد من النشطاء و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع صور الفنانين، حيث تما تدوالها على نطاق واسع، خاصة و أنه يعد الظهور الأول لهما معا بعد الكثير من إشاعات الانفصال.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0