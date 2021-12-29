المغرب و سيراليون .. نحو تعزيز العلاقات البرلمانية

2021-12-29 / 9:07 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

شكل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون محور مباحثات أجراها، اليوم الأربعاء بالرباط، السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مع السيد أتوماني داينكه، سفير جمهورية سيراليون لدى المغرب.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الطالبي العلمي أبرز جودة العلاقات بين المغرب وسيراليون على مختلف المستويات، في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والدفاع عن المصالح الحيوية المشتركة للطرفين، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية عبر مجموعة الصداقة والزيارات المتبادلة، وكذا العلاقات البرلمانية متعددة الأطراف من خلال المنتديات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية، وفي مقدمتها مؤتمر الاتحادات البرلمانية إفريقيا-أمريكا اللاتينية المزمع عقده شهر فبراير المقبل ببنما.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الدبلوماسي السيراليوني أكد، خلال هذا اللقاء، الذي تبادل فيه الجانبان وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك، حرصه وتطلعه للدفع بالعلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف والتنسيق المغربي-السيراليوني إلى أبعد الحدود في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وذكر داينكه، بالمناسبة، بأن “المغرب وقف إلى جانب جمهورية سيراليون والبلدان الإفريقية، ودعمها خاصة خلال الأزمات الصحية التي مرت منها”، مثمنا العلاقات المتميزة بين الرباط وفريتاون

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