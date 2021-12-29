” الحنودي ” يحصل على البراءة بعد إدانته في قضية تحريض على خرق الطوارئ

هبة بريس _ الرباط

اعلن المكي الحنودي، الرئيس السابق لجماعة لوطا، ان محكمة الاستئناف بالحسيمة أقرت ببراءته من التهم التي أدين بسببها في المرحلة الابتدائية بشهرين موقوفة التنفيذ.

وحوكم الحنودي بالحكم اعلاه بعدما دعا الصيف الفائت، المغاربة إلى القدوم لبلدته التي ستتغاضى عن تنفيذ القيود الحكومية لمكافحة تفشي جائحة كوفيد.

ودانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في يونيو، الحنودي، بالحبس لشهرين موقفي التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

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