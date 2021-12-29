وجدة .. جامعة محمد الأول تضع رقما أخضرا ضد التحرش الجنسي

هبة بريس : وجدة

تفاعلت جامعة محمد الأول بوجدة مع قضية التحرش الجنسي مقال النقط التي فجرها طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعد نشر تسريبات لمحادثات عبر وسائل التواصل الرقمي لابتزازات جنسية تعرضت له طالبة مع أحد أساتذة المدرسة.

وبعد بلاغ للجامعة بخصوص تشكيل لجنة للتقصي وحلول لجنة من مفتشية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تخبر رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة جميع الطلبة أنها وضعت رهن إشارتهم بريدا الكترونيا ورقما أخضرا للتواصل معها، والتبليغ عن كل التجاوزات التي ترتبط بالتحرش الجنسي.

الرقم الأخضر : 0800008711

البريد الإلكتروني : sos.etudiantes@ump.ma

كما تلتزم رئاسة الجامعة بالحفاظ على سرية هوية المتصلين

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