ليبيا.. حبس وزيرة الثقافة احتياطيا بقضية فساد

2021-12-29 / 8:16 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أمر مكتب النائب العام في ليبيا، الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، على خلفية فساد مالي وإداري.

وأوضح مكتب النائب العام في ليبيا، في بيان على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن “النيابة العامة أمرت بالحبس الاحتياطي لوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، على ذمة قضية ارتكاب الوقائع وقيام جرائم الحصول على المنافع بالمخالفة للقوانين التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له”.

وأشار المكتب إلى صدور الأمر بحبسها احتياطيا بعد أن تكشف للنيابة العامة “صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية ، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له ، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام”.

وحسب البيان، يعد التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتب والنشر وقاعة الاجتماعات والدوار المروري أمام مبنى الوزارة، رغم قيام الوزارة بصيانة كل هذه المقار العام الماضي، أبرز التهم المنسوبة للوزيرة.

ولم تصدر الحكومة الليبية أي تعليق رسمي فور صدر القرار بحبس الوزيرة.

ويأتي قرار الحبس “الاحتياطي” لوزيرة الثقافة عقب نحو 10 أيام من توقيف وزير التعليم موسى المقريف على خلفية تعثر توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي والذي تسبب في عدم انطلاقه، بحسب “فرانس برس”.

وتكررت عمليات الحبس “الاحتياطي” للمسؤولين والوزراء في ليبيا طيلة السنوات الماضية.

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