إيطاليا : مصرع مهاجر مغربي واصابة إثنين اخرين في حادثة سير خطيرة

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقي مواطن مغربي عشريني مصرعه ، واصيب اثنين اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اثر حادثة سير مروعة على الطريق السيار ضواحي مدينة “مانطوفا” شمال إيطاليا.

وأفادت مصادر متطابقة أن الضحية يدعى” إ – ب ” تقني كهربائي ويقيم في بلدة فوركولا إقليم سوندريو كان متجها في طريقه إلى مقر عمله برفقة زملائه ، قبل أن تصطدم بهم سيارة خفيفة.

وحسب ذات المصادر فان الضحية توفي في عين المكان بسبب قوة الإصطدام الشاحنة.

ومباشرة بعد اشعارها بالحادث انتقلت الى عين المكان سيارات اسعاف لنقل جثة الضحية والمصابين وكذا عناصر من الشرطة المحلية، التي عملت على فتح الطريق السيار الذي شل لأزيد من ساعتين ، فيما تم نقل إثنين من زملائه إلى المستشفى إثر تعرضهم لإصابات بليغة ويتواجدون حاليا في قسم العناية المركزة .

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