تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي وسط مدينة طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت شارع رشيد رضا ، مغرب اليوم الأربعاء 29 دجنبر ، على وقع صوت انفجاءطر قوي حدث داخل احدى الاقامات السكنية قرب ساحة الأمم وسط مدينة طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فان صوت انفجاءطر قوي وقع داخل اقامة سكنية بالشارع المذكور ، نتج عن تسرب للغاز من نظام تدفئة تابع لنادي رياضي داخل الاقامة السكنية ماأحدث انفجارا قويا بالمنطقة .

وانتقلت المصالح الامنية الى عين المكان على وجه السرعة ، في الوقت الذي تم فيه نقل أحد الاشخاص من طرف عناصر الوقاية المدنية الى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة بعد اصابته بشكل طفيف.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0