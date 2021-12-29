تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي وسط مدينة طنجة

2021-12-29 / 7:49 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت شارع رشيد رضا ، مغرب اليوم الأربعاء 29 دجنبر ، على وقع صوت انفجاءطر قوي حدث داخل احدى الاقامات السكنية قرب ساحة الأمم وسط مدينة طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فان صوت انفجاءطر قوي وقع داخل اقامة سكنية بالشارع المذكور ، نتج عن تسرب للغاز من نظام تدفئة تابع لنادي رياضي داخل الاقامة السكنية ماأحدث انفجارا قويا بالمنطقة .

وانتقلت المصالح الامنية الى عين المكان على وجه السرعة ، في الوقت الذي تم فيه نقل أحد الاشخاص من طرف عناصر الوقاية المدنية الى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة بعد اصابته بشكل طفيف.

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