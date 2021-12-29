وزارة الصحة .. تلقي الجرعة الثالثة أصبح ممكنا بعد استكمال أربعة أشهر

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن جدولة جديدة لعملية التطعيم بالجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد-19″، موضحة أنه أصبح بإمكان جميع الأشخاص المعنيين تلقي هذه الجرعة بعد استكمال أربعة أشهر.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، بشأن الإجراءات الجديدة للاستفادة من الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح، أنه “سوف يصبح الأشخاص المعنيون بهذه الجرعة المعززة كل الذين استكملوا أربعة أشهر، وكذلك الأمر بالنسبة للذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح “جانسون” ومرت على عملية تطعيمهم أربعة أشهر”.

ويأتي هذا القرار، تبرز الوزارة، تبعا لتوصية اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد- 19″، والتي تدخل في إطار جهود التصدي للمتحور الجديد “أوميكرون”، من خلال تسريع عملية التلقيح بالجرعة الثالثة، مشيرة إلى أن الأشخاص المعنيين سيتلقون رسالة نصية قصيرة في هواتفهم من “1717”، تذكرهم بأهليتهم لهذه الجرعة الثالثة المعززة، والتي تتم في جميع مراكز التلقيح دون شرط عنوان السكن.

وبعد أن جددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التنبيه إلى أن احتمال حدوث انتكاسة وبائية يبقى جد وارد، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية خاصة العائلية منها، دعت، بإلحاح، جميع المواطنات والمواطنين إلى الإسراع بأخذ جرعات التلقيح الأولى والثانية والثالثة المعززة، مع الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الوقائية الفردية والجماعية، ومنها ضرورة ارتداء الكمامة وبشكل سليم، والغسل المتكرر لليدين أو تعقيمهما بمطهر كحولي، وتجنب التجمعات غير الضرورية.

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