السلطات المغربية “تُنقذ” عناصر الحرس المدني الإسباني في مليلية من هجوم جماعي “مُسلح”

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة ” الموندو ” ان اكثر. من 500 مرشح ينتمون لدول افريقيا جنوب الصخراء كانوا يعتزمون دخول مليلية بالقوة .

وقالت ذات الجريدة ان محاولة الاقتحام ادى إلى إصابة العديد من عناصر الحرس المدني الإسباني، قبل أن تتمكن السلطات المغربية من السيطرة على المحاولة التي جرت على فترتين.

ووفق ما نقلته صحيفة “إلموندو” فإن المرشحين للهجرة استخدموا “العنف الشديد” خلال هذه المحاولة، حيث اندفعوا صوب السياج الحدودي “مسلحين” العصي والحجارة بالإضافة إلى خطافات حديدية تستعمل لتسلق السياج

ويضيف ذات المصدر ان المحاولة انتهت بالتصدي للهجوم لكن بإصابة 13 عنصرا من الحرس المدني، منهم من نُقلوا بشكل طارئ إلى المستشفى.

وأوضح ذات المصدر أن تدخل عناصر الأمن المغاربة خلال المحاولتين حال دون تطور الأمور إلى الأسوأ ونجح في منع أي من المهاجرين غير النظاميين من دخول المدينة، منوهة بـ”العمل المشترك”

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