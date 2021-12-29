امن مراكش ينقذ قطريا من عصابة ” ابتزاز جنسي “

هبة بريس _ الرباط

تمكنت السلطات بمراكش من مساعدة رجل قطري هدده تشكيل عصابي بنشره صوره العارية في الفضاء الإلكتروني في حال توقف عن إرسال حوالات مالية لهم.

وبدأت القضية بعد أن خدع التشكيل العصابي المواطن الخليجي ليباشرو بابتزازه ماديا وإجباره على إرسال حوالات مادية كلما طلبوا منه ذلك، إذ دفع لهم في المرة الأولى ما يعادل 3500 درهم مغربي، وبعدها أرسل حوالة بقيمة 4700 درهم، في حين حصلوا منه في المرة الثالثة على 2500 درهم.

وعندما طالبوه في المرة الرابعة بمبلغ 5000 درهم ، قرر القطري الذي لم يكشف عن هويته التوجه في شهر نوفمبرالماضي، إلى المحكمة الابتدائية بمراكش لتقديم شكوى فتح على إثرها وكيل الملك تحقيقا في هذه القضية، التي يتابع فيها 4 شبان جرى توقيفهم في مدن بني ملال وواد زم والدار البيضاء.

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