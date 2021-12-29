توقيف عصابة متخصصة في سرقة أغطية قنوات الصرف الصحي بأولاد الطيب

هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 29 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و57 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك وتعييب منشآت ذات منفعة عامة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقات الأغطية الحديدية لمنشآت الصرف الصحي (البالوعات)، حيث مكنت الأبحاث والتحريات من تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيفهم بالمنطقة القروية أولاد الطيب بضواحي مدينة فاس وهم في حالة تلبس بحيازة معدات حديدية وسيارة يشتبه في استعمالها لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مستودع بالمنطقة القروية أولاد الطيب عن حجز مجموعة كبيرة من الأغطية الحديدية لمنشآت الصرف الصحي ومعدات معدنية تخص قنوات الربط بالماء الصالح للشرب، يشتبه في كونها من متحصلات عمليات السرقة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

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