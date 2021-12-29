التحرش بقاصر يجر أربعينيا للتحقيق أمام أمن كلميم

هبة بريس- أشعبان لحبيب

بعد شكاية تقدم بها ولي أمر قاصر إلى أمن مدينة كلميم، علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن مصالح الدائرة الأمنية الأولى، قد أحالت على فرقة الشرطة القضائية، شخصا في عقده الرابع من العمر، إتهمه ولي أمر قاصر بالتحرش جنسيا بابنه في الثانية عشرة من عمره، وذلك أثناء تواجده بصالون لحلاقة الرجال.

و أوردت ذات المصادر، أن الطفل القاصر صرح إلى والدته بالتحرش الجنسي الذي تعرض له في حدود الساعة الثانية من زوال يوم امس الثلاثاء، من قبل المشتبه به الذي يعمل بأحد الصالونات الخاصة بالحلاقة.

و على ضوء الشكاية ، فتحت فرقة الشرطة القضائية تحقيقا في الحادث، مع الإستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالقضية، و ذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لأجل التأكد من صحة الإتهامات التي وجهتها أسرة الطفل للموقوف.

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