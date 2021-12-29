الإبتسامة تعود للفنان نور الدين بكر.. مراد العشابي يطمئن جمهوره

نجلاء مزيان: هبة بريس

طمأن الفنان و الإعلامي المغربي مراد العشابي، -طمأن- متابعيه و كذا محبي الفنان القدير نور الدين بكر على حالته الصحية.

و وثق العشابي زيارته للفنان “بكر” عبر صور قام بنشرها بمنصات التواصل الاجتماعي، معلقا عليها :”الإبتسامة تعود للفنان نور الدين بكر، بالشفاء العاجل”.

و في سياق متصل، فقد طالت إشاعة الوفاة الفنان نور الدين “بكر” بسبب تدهور حالته الصحية الاسبوع المنصرم، الأمر الذي جعل مجموعة من الفنانين ينفون الخبر عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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