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بدءا من الغد.. السعودية تفرض التباعد الجسدي بين المصلين في الحرمين

2021-12-29 / 2:28 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي للمصلين في المسجدين بدءا من يوم غد.

وقال مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

وأكد المصدر ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

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‫21 تعليقات

  1. بعدما قولنا الحمد لله على ان الديار السعودية حلت ابوابها للحجاج ولمس الحجر الاسود والصلاة داخل الكعبة المشرفة …وهانحن نعيد السيناريوهات من جديد. لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. بطبيعة الحال فرض الكمامة او فرض التباعد فهو مصلحة الجميع وحماية الجميع من هذا المتحور الجديد اوميكرون اللهم ارفع عنا هذآ المتحور واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا يآرب.

  4. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي كنا نتمنى إنتهاء هذه المسرحيات ولكن الأمر أصبح في غاية الأهمية ..ارجوكم لاداعي للاستهزاء بهذا الفيروس كوفيد 19 كورونا اصبح الوضع صعب جداً يتطلب الرجوع إلى الاحترازات لازمة والوقائية للحد من انتشاره

  7. فرنسا قامت بفرض الكمامة والتباعد الجسدي والآن الديار السعودية كذالك .. ترقبوا المفاجات من الحكومة الجديدة المغربية ههههه.

  8. لحد الان لم افهم ما فائدة التلقيح الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة الم يكن ذالك يحمي من كورونا هههههههه.

  11. اصبحنا نعيش في جحيم والسيطرة ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى أي حد ستصلون بنا بهذه التصرفات والقرارات التافهة حتى الديار السعودية لم تتركوها في حالها لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  14. الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه تريدون الرجوع إلى الصفر مرة أخرى لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم ..

  15. كنت اتمنى عمرة في رمضان المبارك وصلاة التراويح في الكعبة الشريفة وها انتم بالتدريج تفرضون علينا هذآ ومن بعد الاغلاق المطارات حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  17. شئ جميل أن تفرض التباعد الجسدي والكمامة والشيئ الغير المرغوب فيه هو الاغلاق الكعبة المشرفة بالاخص ونحن مقبلين على اقتراب رمضان المبارك وصلاة التراويح …

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