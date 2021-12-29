“البام” يدعو الحكومة الى الالتفات للقطاعات المتضررة من الجائحة

هبة بريس - الرباط

سجل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بقلق كبير، ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة ببلادنا، خاصة بالمتحور “أوميكرون”، واستمرار تداعيات هذا الوباء على الوضعية العامة لبلادنا، الأمر الذي يفرض على مؤسسات بلادنا اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازية لتجنيب بلادنا موجة جديدة من وباء كورونا، بما لها من انعكاسات مضاعفة على الوضعية المتأزمة للعديد من القطاعات.

وناشد المكتب السياسي، في بيان له، كافة المواطنات والمواطنين بضرورة التقيد الصارم بالتدابير الوقائية التي تقرها السلطات المختصة، والإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح باعتباره المخرج الوحيد حاليا لتحقيق المناعة الجماعية، وكسبيل لعودة الحياة إلى مجاريها الطبيعية وانتعاش الاقتصاد الوطني.

كما دعا، في الوقت نفسه، الحكومة إلى مواصلة التفاتتها للقطاعات التي لاتزال تتضرر بشكل كبير من الإجراءات والقرارات الاحترازية المتخذة في هذا المجال، ومن ثم مضاعفة جهودها لإرجاع جميع المواطنات والمواطنين المغاربة العالقين بالخارج.

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