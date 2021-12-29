عن إعتزال أدهم نابلسي .. سعد لمجرد ” كل واحد حر في قراراته”

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف النجم المغربي سعد المجرد عبر تصريحاته الإعلامية الأخيرة، -كشف- عن رأيه في قرار اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي.

و ردا على سؤال المذيع المتعلق بقرار الاعتزال، أكد المجرد أنها حرية شخصية قائلا :” كل واحد حر فنفسو وفقراراتو صح ؟”.

و الجدير بالذكر أن الفنان الأردني أدهم نابلسي أعلن عن اعتزاله الاسبوع المنصرم بسبب أن حلمه لا يرضي رب العالمين “على حد تعبيره”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0