عن إعتزال أدهم نابلسي .. سعد لمجرد ” كل واحد حر في قراراته”

2021-12-29 / 1:48 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف النجم المغربي سعد المجرد عبر تصريحاته الإعلامية الأخيرة، -كشف- عن رأيه في قرار اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي.

و ردا على سؤال المذيع المتعلق بقرار الاعتزال، أكد المجرد أنها حرية شخصية قائلا :” كل واحد حر فنفسو وفقراراتو صح ؟”.

و الجدير بالذكر أن الفنان الأردني أدهم نابلسي أعلن عن اعتزاله الاسبوع المنصرم بسبب أن حلمه لا يرضي رب العالمين “على حد تعبيره”.

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