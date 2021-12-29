“التحرش الجنسي مقابل النقط” بوجدة.. التعليم العالي ترسل لجنة للتحقيق

هبة بريس : وجدة

أفادت جمعية زيري لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة في بيان لها توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، بخصوص قضية التحرش الجنسي مقابل النجاح، أن عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرر إيفاد لجنة تحقيق عن مفتشية الوزارة بغية تعميق البحث.

وهذا، فقد تفجرت قضية الابتزاز الجنسي المفترض لطالبات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG بوجدة مع أحد الاساتذة أمس الثلاثاء 28 دجنبر 2021، حيث خرج الطلبة في وقفة أمام مكتب مدير المدرسة للمطالبة بفتح تحقيق لما راج من تسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحادثات عبارة عن ابتزاز جنسي مقابل النجاح، مما دفع بإدارة المؤسسة إلى عقد اجتماع مع ممثلي الطلبة، من أجل تدارس ما أثير من ابتزاز أستاذ لإحدى طالباته، وتحرشه بها جنسيا.

كما أصدرت من قبل رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة بلاغا قررت فيه اتخاذ عدة إجراءات منها إحداث لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات، وطبيبة نفسانية، من أجل العمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة، مع خلق خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد الكتروني لتلقي الشكايات.

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