“التحرش الجنسي مقابل النقط” بوجدة.. التعليم العالي ترسل لجنة للتحقيق
أفادت جمعية زيري لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة في بيان لها توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، بخصوص قضية التحرش الجنسي مقابل النجاح، أن عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرر إيفاد لجنة تحقيق عن مفتشية الوزارة بغية تعميق البحث.
وهذا، فقد تفجرت قضية الابتزاز الجنسي المفترض لطالبات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG بوجدة مع أحد الاساتذة أمس الثلاثاء 28 دجنبر 2021، حيث خرج الطلبة في وقفة أمام مكتب مدير المدرسة للمطالبة بفتح تحقيق لما راج من تسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحادثات عبارة عن ابتزاز جنسي مقابل النجاح، مما دفع بإدارة المؤسسة إلى عقد اجتماع مع ممثلي الطلبة، من أجل تدارس ما أثير من ابتزاز أستاذ لإحدى طالباته، وتحرشه بها جنسيا.
كما أصدرت من قبل رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة بلاغا قررت فيه اتخاذ عدة إجراءات منها إحداث لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات، وطبيبة نفسانية، من أجل العمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة، مع خلق خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد الكتروني لتلقي الشكايات.
20 تعليقات
المشكل الكبير في الطالبات هن يرتدين ملابس مكشوفة لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم …
كما قال أحد الشعراء (إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا) بالتربية هي الأخلاق … اللهم اهدي بناتنا الى الطريق المستقيم يآرب.
خير الكلام ما قل و دل (كاسيات عاريات)
إذا ذهبت إلى الجامعات تلاحظ كأنك في معارض أزياء على اشكالها وانواعها.هههه
يجيب على الطالبات والطلبة بتنظيم احتجاجات وحملات تحسيسية حول هذآ الموضوع الحساس من أجل الحد من هذه الظاهرة اللاخلاقية…
كل أستاذ جامعي من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية يجب ان يعاقب باقصى عوقبة حتى يكون عبرة لغيره…
الحمد ظهر الحق وزهق الباطل حسبي الله ونعم الوكيل.
إنها كارثة كبرى لايحمد عقباها التحرش الجنسي مقابل النقط موجود في جميع الجامعات المغربية.يجب ان تكون للجنات وحملات تحسيسية حول هذآ الموضوع الحساس..
إن هذا التحرش لدى الجامعات يحدث أثر نفسي تجاه الطالبات ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي.
التحرش الجنسي داخل المؤسسات التعليمية وبالاخص في الجامعات يحدث شوشرة مما يؤدي الى تحطيم سمعة الجامعات لدى الدول الأخرى..
كما قال أحد الشعراء (قم للاستاذ وفيه تبجيدا…كاد الاستاذ ان يكون رسول) وانتهى الكلام.
إنها ابتزازات وحكرة وتعسف وعنف نلاحظها داخل الجامعات ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويرجع ذلك إلى عدم الأخلاق.
اصبح التحرش موجود في كل الجامعات المغربية أن التعليم العالي أصبح في ورطة كبيرة يجب على وزارة التربية والتعليم العالي ان تجدا حلا مناسبا لهذه الظاهرة اللاخلاقية…
حينما ترى مثل هذه الأفعال اللاخلاقية تمنع بناتك من متابعة دراستهم الجامعية والسب هؤلاء الأساتذة الجامعيين المفسدين الذين افسدوا الجامعة باخلاقهم الرذيلة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لقد شوهوا صورة الجامعات المغربية لدى المهاجرين الافاريقة الذين يتابعون دراستهم في المغرب لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
نحن نرسل بناتنا للتعلم وتكميل دراستهم فهن أمانة عند الأساتذة يجب الاحتفاظ عليها وليس باستغلالهن …
المشكل الكبير ليس في التحرش مقابل النقط وإنما ترويج المخدرات في الجامعات لقد شوهوا صورة الجامعات المغربية…
أصبح الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس يجب على وزارة التربية والتعليم العالي ان يمنعوهم من التدريس وايقافهم من مهنتهم كليا حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية …
يجب على الطالبات عدم السكوت على هذه التصرفات اللاخلاقية والادلال بها….
ربما المسبب الرئيسي لهذه الظاهرة اللاخلاقية تعود مظهر الطالبة ولبسها لهذا يجب على وزارة التربية والتعليم العالي ان تحدد الزي الجامعي لكل الطبقات الإجتماعية سواء طبقة بورجوازية أو طبقة فقيرة هذآ هو الحل الأفضل لمحاربة هذآ الانحراف السلوكي والاخلاقي….