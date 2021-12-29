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ضمنها الجزائر.. قطر تعلن قائمة “كورونا” الحمراء تضم 47 دولة

2021-12-29 / 12:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، قائمة حمراء ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19، وضمت القائمة 47 دولة بعد تحديثها.

وقالت صحيفة “الشرق” القطرية إن التحديثات التي أجريت على القائمة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الأول من يناير 2022 في تمام الساعة 7 مساءً.

وأصبحت القائمة الحمراء تضم 47 دولة بعد أن كانت تضم 23 في التحديث السابق، حيث انضمت 24 دولة من بينها الإمارات والسعودية والجزائر والسودان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا.

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