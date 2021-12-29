تامر حسني: “تراودني فكرة الاعتزال منذ فترة”

2021-12-29 / 11:50 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

فاجأ الفنان المصري، تامر حسني، متابعيه ومحبيه، بالحديث عن فكرة الاعتزال، مشيراً إلى أنها تراوده منذ فترة لأسباب كثيرة، مشيرا إلى أنه يتطلع لتحقيق أحلام أخرى في حياته.

وقال في تصريحات تلفزيونية، على هامش إحيائه حفلا ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، ردا على سؤال حول فكرة الاعتزال لسبب ديني أن “فكرة الاعتزال موجودة، والأسباب عديدة لذلك”.

كما أضاف: “قلت من زمان إن فيه أحلام أخرى أريد أن أحققها”.

يذكر أن هذا السؤال، جاء على خلفية إعلان الفنان الأردني أدهم النابلسي قبل أيام الاعتزال لأسباب “دينية”، مما أثار ضجة وحالة من الجدل في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

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‫2 تعليقات

  2. عندنا ثقافة قرون وكذلك الفن فارجوا ان تطلوا علينا بأخبار الوطن أعلنوا ان الفلكلور المغربي أغنى في العالم.
    على فكرة من حسني؟

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