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السعودية تعيد الزامية الكمامة و إجراءات التباعد في جميع الأماكن

2021-12-29 / 11:11 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية، بأنه تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأنشطة والفعاليات، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، غدا يوم الخميس.

وقال المصدر إن القرار جاء “بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

وأضاف أن القرار يأتي أيضا “انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين، على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم”.

وأكد المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا.

ولفت المصدر إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

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