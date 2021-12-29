المغرب يسعى لاقتناء منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة
كشف موقع “يسرائيل ديفنس” الأمني الإسرائيلي بأن المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوي إسرائيلية “باراك-8”.
ونقل الموقع عن مصادر خاصة قوله إن “هناك مفاوضات مستمرة بين المغرب والصناعات الجوية الإسرائيلية حول شراء المنظومة الدفاعية الجوية باراك-8”.
وأضاف الموقع أن “منظومة (باراك-8) طورت بالتعاون بين إسرائيل والهند مع تطبيقات تتلائم مع الساحة البحرية (السفن) والبرية (أنظمة أرضية)، والمنظومة، بحسب ما أعلنت الصناعات الجوية قادرة على الدفاع في نطاق يصل إلى 150 كيلومتر أمام تهديدات جوية متنوعة”.
وبحسب الموقع فإن “شراء الأنظمة الإسرائيلية يأتي مع تقارير مغربية عن استلام أول منظومة صينية FD-2000B والتي اشترتها المغرب عام 2017، وتم طلب أربعة أنظمة من هذا القبيل من الصين”.
وتابع المصدر ذاته، أن “المغرب اشترى أنظمة إسرائيلية ضد الطائرات المسيرة من طراز SkyLock وهي عميل قديم للطائرات المسيرة من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلي”.
وأشار الموقع إلى أن “الصناعات الجوية الإسرائيلية بالتعاون مع (بلو-بيرد) باعت للمغرب طائرات مسيرة”، فيما كانت تقارير بحسب الموقع، قالت إن “الصفقة تشمل إقامة إنتاج محلي للطائرات المسيرة في المغرب”.
3 تعليقات
لهذا تنفخ في النار و تريد ان يبقى سوء التفاهم بين المغرب و الجزائر ايديا
لكي يبيعون خردتهم
هذا خبر مهم ان نرى قواتنا المسلحة الملكية مجهزة باسلحة دفاعية قوية لردع العدو والدفاع عن اراضينا ووطننا وشعبنا فهنيىا لقواتنا بهذا المولود الجديد الذي سيزيد من تحفيزها وحماسها وقدرتها لتصدي لاي عدوان محتمل يحيا المغرب عاش الملك محمد السادس باني المغرب الجديد
رد على التعليق الاول. من ينفخ في النار لتوجيه الانظار هم عسكر الجزائر، يستمرون في خبثهم و غدرهن منذ حرب الرمال لتوتير المنطقة و البقاء على حالة اللاسلم بهدف شرعنة بقاء الجيش في السلطة.الاسرائيليون ليسوا ناكرين للجميل و كمفثال تشبت مليون يهودي بمغربيتهم و حبهم اللامشروط لوطنهم الام.لا مقارنة مع نكارين الخير الغدارة في الجزائر و اتحدث عن العصابة الحاكمة…كفاكم بهرجة فحتى الفلسطينيون مطبعون منذ اكثر من عشرين سنة، اخر مساسل هو لقاء عباس مع وزير الدفاع الاسرائيلي و رفضه اي عدوان على اسرائيل.رئيس فلسطين يعزي في مقتل جنود المحتل… ههه