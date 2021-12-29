المغرب يسعى لاقتناء منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة

2021-12-29 / 10:36 صباحًا
3
هبة بريس - وكالات

كشف موقع “يسرائيل ديفنس” الأمني الإسرائيلي بأن المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوي إسرائيلية “باراك-8”.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة قوله إن “هناك مفاوضات مستمرة بين المغرب والصناعات الجوية الإسرائيلية حول شراء المنظومة الدفاعية الجوية باراك-8”.

وأضاف الموقع أن “منظومة (باراك-8) طورت بالتعاون بين إسرائيل والهند مع تطبيقات تتلائم مع الساحة البحرية (السفن) والبرية (أنظمة أرضية)، والمنظومة، بحسب ما أعلنت الصناعات الجوية قادرة على الدفاع في نطاق يصل إلى 150 كيلومتر أمام تهديدات جوية متنوعة”.

وبحسب الموقع فإن “شراء الأنظمة الإسرائيلية يأتي مع تقارير مغربية عن استلام أول منظومة صينية FD-2000B والتي اشترتها المغرب عام 2017، وتم طلب أربعة أنظمة من هذا القبيل من الصين”.

وتابع المصدر ذاته، أن “المغرب اشترى أنظمة إسرائيلية ضد الطائرات المسيرة من طراز SkyLock وهي عميل قديم للطائرات المسيرة من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلي”.

وأشار الموقع إلى أن “الصناعات الجوية الإسرائيلية بالتعاون مع (بلو-بيرد) باعت للمغرب طائرات مسيرة”، فيما كانت تقارير بحسب الموقع، قالت إن “الصفقة تشمل إقامة إنتاج محلي للطائرات المسيرة في المغرب”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداكي يلتقي السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية ويتسلم درع المؤسسة الديبلوماسية*

الداكي يلتقي السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية ويتسلم درع المؤسسة…

2021-12-29 / 9:15 مساءً
Photo of المغرب و سيراليون .. نحو تعزيز العلاقات البرلمانية

المغرب و سيراليون .. نحو تعزيز العلاقات البرلمانية

2021-12-29 / 9:07 مساءً
Photo of مالي تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع المغرب

مالي تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع المغرب

2021-12-29 / 6:25 مساءً
Photo of البرلماني شفيق يرد: “مايمكنش نسكت على الباطل فقط لأنني قبلت ندخل في التحالف”

البرلماني شفيق يرد: “مايمكنش نسكت على الباطل فقط لأنني…

2021-12-29 / 4:56 مساءً
Photo of “البام” يدعو الحكومة الى الالتفات للقطاعات المتضررة من الجائحة

“البام” يدعو الحكومة الى الالتفات للقطاعات المتضررة من الجائحة

2021-12-29 / 2:22 مساءً
Photo of الرئيس الانتقالي المالي: المغرب ليس شريكا عاديا بل بلدا شقيقا

الرئيس الانتقالي المالي: المغرب ليس شريكا عاديا بل بلدا…

2021-12-29 / 9:34 صباحًا
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2021-12-29 / 7:30 صباحًا
Photo of الاتحاد الاشتراكي: ما نشرته الغارديان عن “بن بركة” مجرد مزاعم

الاتحاد الاشتراكي: ما نشرته الغارديان عن “بن بركة” مجرد…

2021-12-28 / 5:02 مساءً
Photo of صرّح بأن “البوليساريو ليست دولة وغالي مجرد لاجئ بالجزائر”.. العسكر يسحبون جواز قيادي في البوليساريو بمطار الهواري بومدين

صرّح بأن “البوليساريو ليست دولة وغالي مجرد لاجئ بالجزائر”..…

2021-12-28 / 12:57 مساءً
Photo of الحسني اليماني يرد على تصريح وزيرة الانتقال الطاقي بالبرلمان

الحسني اليماني يرد على تصريح وزيرة الانتقال الطاقي بالبرلمان

2021-12-28 / 12:27 مساءً

‫3 تعليقات

  2. هذا خبر مهم ان نرى قواتنا المسلحة الملكية مجهزة باسلحة دفاعية قوية لردع العدو والدفاع عن اراضينا ووطننا وشعبنا فهنيىا لقواتنا بهذا المولود الجديد الذي سيزيد من تحفيزها وحماسها وقدرتها لتصدي لاي عدوان محتمل يحيا المغرب عاش الملك محمد السادس باني المغرب الجديد

  3. رد على التعليق الاول. من ينفخ في النار لتوجيه الانظار هم عسكر الجزائر، يستمرون في خبثهم و غدرهن منذ حرب الرمال لتوتير المنطقة و البقاء على حالة اللاسلم بهدف شرعنة بقاء الجيش في السلطة.الاسرائيليون ليسوا ناكرين للجميل و كمفثال تشبت مليون يهودي بمغربيتهم و حبهم اللامشروط لوطنهم الام.لا مقارنة مع نكارين الخير الغدارة في الجزائر و اتحدث عن العصابة الحاكمة…كفاكم بهرجة فحتى الفلسطينيون مطبعون منذ اكثر من عشرين سنة، اخر مساسل هو لقاء عباس مع وزير الدفاع الاسرائيلي و رفضه اي عدوان على اسرائيل.رئيس فلسطين يعزي في مقتل جنود المحتل… ههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق