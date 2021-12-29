الصحة العالمية: خطورة “أوميكرون” لا تزال عالية جدا
اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن خطورة متحور”أوميكرون” من فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” لا تزال “عالية جدا”.
وقالت المنظمة، في تقرير أسبوعي حول تطورات جائحة فيروس كورونا نشرته مساء الثلاثاء: “لا يزال الخطر العام المتعلق بالمتحور الجديد المثير للقلق أوميكرون عاليا جدا”.
وأوضحت المنظمة: “وتشير الدلائل المتوافقة إلى أن متحور أوميكرون لديه ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين الى ثلاثة مقارنة بمتحورة دلتا، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان”.
وتم تسجيل أول إصابة بسلالة “B.1.1.529″، التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم “أوميكرون”، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث بدأ انتشار هذا المتحور.
وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية بـ”المثيرة للقلق”، قادرة على مقاومة اللقاحات
6 تعليقات
أعتقد أن الدول الأوروبية ودول الخليج لديهم منظومة صحية في المستوى المشكل الكبير هو المنظومة الصحية في المغرب جد متدهورة…….
إنها مجرد بروطوكول سياسي فقط تريدون تخويفنا بهذا المتحور الجديد اوميكرون.. إنه متحور وهمي أنتم قمتم بتسميته هههههههههههه.
لما هذآ التخوف والرعب؟؟؟متحور اوميكرون لاياثر على المنظومات الصحية بالاخص البلدان التي تلقوا اللقاح اكثر من النصف من سكانها..
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لازلتم في تلاعبكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات لم تنتهي سيناريوهاتها أبدا اتقوا الله فينا….
لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا وسئمنا من هذآ السيناريوهات ….نريد التغيير والاصلاح والرجوع الى الحياة بدون تخويف ..نفسيتنا لم تعد تتحمل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
أظن أن المتحور الجديد اوميكرون لم يشكل أي خطورة على المواطنين بالاخص في المغرب تلقوا الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة. فهذا يدل على ان المغرب تخطى مرحلة الخطورة…