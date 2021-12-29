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برشيد.. اعتقال محامي مزور داخل المحكمة

2021-12-29 / 10:08 صباحًا
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بمدينة برشيد، تمكنت من اعتقال عشريني بتهمة انتحال صفة محامي داخل المحكمة وهو في حالة تلبس، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال التي يشتبه في ضلوعه في ارتكابها.

توقيف المعني بالأمر الذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال، يعتقد أنه كان يوهم ضحاياه بالترافع عنهم في قضايا زجرية مقابل مبالغ مالية.

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