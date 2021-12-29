“البام” يلحق 3 أسماء جديدة بالمكتب السياسي

هبة بريس _ الرباط

قرر حزب الأصالة والمعاصرة على قرار الأمين العام عبد اللطيف وهبي باقتراح ثلاثة أسماء جديدة لعضوية المكتب السياسي للحزب، وذلك بعد استكمال مخرجات اجتماع المكتب السياسي الأخير، واستنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي للحزب.

وحسب بلاغ للحزب فقد تم الاستماع لقرارات أولية حول عمل الأقطاب التنظيمية التي أفرزها اجتماع المكتب السياسي الأخير، مضيفا أنها مناسبة دعا من خلالها المكتب السياسي جميع المناضلات والمناضلين إلى تقديم مزيد من التضحيات والانخراط بكل مسؤولية في العملية التنظيمية الكبرى التي سيخوضها الحزب ابتداء من السنة المقبلة لإعادة تشكيل مؤسساته وهيئاته الترابية وتنظيماته الموازية

وفي موضوع ، ثمن أعضاء المكتب السياسي، بحسب البلاغ مضمون البيان الصادر عن اجتماع “هيئة رئاسة مجلس النواب” المكونة من رؤساء فرق الأغلبية ومساندي الحكومة بمجلس النواب.

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