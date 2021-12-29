غانتس يبحث مع عباس “تعزيز الثقة” بين الإسرائيليين والفلسطينيين

هبة بريس

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الثلاثاء، اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ناقشا فيه قضايا أمنية ومدنية.

وأبلغ غانتس الرئيس الفلسطيني نيته مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق.

وأكد غانتس على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف.

وتسود الضفة الغربية حالة من التوتر الأمني حيث تشهد عدة مد وقرى مواجهات بين شبان فلسطيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

كما شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة سلسلة حوداث إطلاق نار استهدفت مستوطنين، فيما يكثف الجيش الإسرائيلية نشاطاته لمنع وقوع هجمات ممثلة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0