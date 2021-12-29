غانتس يبحث مع عباس “تعزيز الثقة” بين الإسرائيليين والفلسطينيين

2021-12-29 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الثلاثاء، اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ناقشا فيه قضايا أمنية ومدنية.

وأبلغ غانتس الرئيس الفلسطيني نيته مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق.

وأكد غانتس على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف.

وتسود الضفة الغربية حالة من التوتر الأمني حيث تشهد عدة مد وقرى مواجهات بين شبان فلسطيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

كما شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة سلسلة حوداث إطلاق نار استهدفت مستوطنين، فيما يكثف الجيش الإسرائيلية نشاطاته لمنع وقوع هجمات ممثلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البنك الدولي يهاجم اقتصاد الجزائر والاخيرة : يخدم جهات معادية!!!

البنك الدولي يهاجم اقتصاد الجزائر والاخيرة : يخدم جهات…

2021-12-29 / 9:00 صباحًا
Photo of “البام” يلحق 3 أسماء جديدة بالمكتب السياسي

“البام” يلحق 3 أسماء جديدة بالمكتب السياسي

2021-12-29 / 8:30 صباحًا
Photo of نجاة الرجوي تتابعه بموقع انستقرام و طليقها يصدمها بردة فعله

نجاة الرجوي تتابعه بموقع انستقرام و طليقها يصدمها بردة…

2021-12-28 / 11:12 مساءً
Photo of تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السبسي بعد ادعاءات بأنه قتل

تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السبسي بعد ادعاءات…

2021-12-28 / 11:08 مساءً
Photo of وهبي يدعو المحامين إلى الالتزام بالإدلاء بجواز التلقيح قبل ولوج المحاكم

وهبي يدعو المحامين إلى الالتزام بالإدلاء بجواز التلقيح قبل…

2021-12-28 / 10:59 مساءً
Photo of وجدة .. الجامعة خصصت حوالي 16 مليون درهم لدعم البحث العلمي

وجدة .. الجامعة خصصت حوالي 16 مليون درهم لدعم…

2021-12-28 / 10:51 مساءً
Photo of 76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب

76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب

2021-12-28 / 10:28 مساءً
Photo of صادم…انتحار أستاذ جامعي بحي ياسمينة بخريبكة

صادم…انتحار أستاذ جامعي بحي ياسمينة بخريبكة

2021-12-28 / 10:00 مساءً
Photo of ميسور.. بتهمة النصب والإحتيال الحبس النافذ والغرامة لنصابين

ميسور.. بتهمة النصب والإحتيال الحبس النافذ والغرامة لنصابين

2021-12-28 / 9:45 مساءً
Photo of لفتيت : المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800 ألف نسمة

لفتيت : المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800…

2021-12-28 / 9:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق