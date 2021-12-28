نجاة الرجوي تتابعه بموقع انستقرام و طليقها يصدمها بردة فعله

نجلاء مزيان: هبة بريس

فاجأ نبيل عبيد الزوج السابق للفنانة المغربية نجاة رجوي، متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعي عقب التصرف الذي قام به بسبب قيام طليقته نجاة بمتابعته بموقع انستقرام.

و نشر عبيد عبر نفس المنصة “سكرين” يوثق من خلاله متابعة الرجوي له رغم طلاقهما، معلقا عليها ب إيموجي يوحي إلى الاستغراب.

و أعرب العديد عن النشطاء عن استغرابهم من التصرف الذي قام به شقيق الفنانة زينب عبيد، مشيرين أنه من المفروض أن تكون علاقة طيبة بين الثنائي خاصة و أنها أثمرت عن طفل .

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