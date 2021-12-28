تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السبسي بعد ادعاءات بأنه قتل

2021-12-28 / 11:08 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أمرت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، بالتحقيق في ملابسات وفاة رئيس الجمهورية السابق، الباجي قائد السبسي، في أعقاب تقارير إعلامية مثيرة للجدل حول رحيله.

وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية، أن جفال أصدرت الأمر طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس.

ووجهت الوزيرة بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة رئيس البلاد السابق، إجراء الأبحاث الجزائية اللازمة “ضد كل من سيكشف عنه البحث”، بعد ما أثير خلال لقاء تلفزيوني بشأن واقعة الوفاة.

وبحسب تقارير إعلامية، كان القيادي السابق بحركة النهضة، الشيخ محمد الهنتاتي، محور الجدل الذي أثير حول وفاة الرئيس السابق، عندما حل ضيفا في أحد البرامج التلفزيونية هذا الأسبوع وادعى أن السبسي “مات مقتولا”

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