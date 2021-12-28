76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب
هبة بريس _ الرباط
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة ، أن المغرب سجل 76 حالة إصابة جيدة بفيروس كورونا من متحورة “أوميكرون”،
واشار الوزير أن أكثر من 200 حالة مشتبه فيها قيد التقصي المخبري.
وكشف الوزير أيضا في تصريح للقناة الأولى، مساء اليوم الثلاثاء، أيضا عن تسجيل أول حالة بلغت وضع الخطر بعد إصابتها بالمتحور أوميكرون، ويتعلق الأمر بسيدة في الستينيات من عمرها.
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تعليق واحد
فيروس أمكرون لا خوف منه، فهو مثل الأنفلوانزا الموسمية أو أقل، و الدليل على ذالك أن فرنسا لم تمدد العطلة المدرسية رغم أن عدد حالات العدوى وصلت إلى أرقام قياسية و فاقت 100000 إصابة في اليوم، بما فيها الأطفال و الشبان، لكن يتم التعافي منها في غضون أيام في المنزل