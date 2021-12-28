76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب

هبة بريس _ الرباط

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة ، أن المغرب سجل 76 حالة إصابة جيدة بفيروس كورونا من متحورة “أوميكرون”،

واشار الوزير أن أكثر من 200 حالة مشتبه فيها قيد التقصي المخبري.

وكشف الوزير أيضا في تصريح للقناة الأولى، مساء اليوم الثلاثاء، أيضا عن تسجيل أول حالة بلغت وضع الخطر بعد إصابتها بالمتحور أوميكرون، ويتعلق الأمر بسيدة في الستينيات من عمرها.

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