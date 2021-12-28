صادم…انتحار أستاذ جامعي بحي ياسمينة بخريبكة

هبة بريس _ خريبكة

أقدم رجل يبلغ من العمر 58 سنة على الانتحار شنقا بحي ياسمينة بخريبكة، واضعا حدا لحياته.

وأكدت مصادر هبة بريس أن الهالك استاذ جامعي عرف بطيبوبته وحسن اخلاقه مع الجميع .

واشارت مصادرنا ان الهالك كان يعاني من مضاعفات عملية جراحية على مستوى المعدة .

وقد تنقلت عناصر الأمن المختصة إلى مكان الواقعة المفجعة وباشرت تحقيقاتها لاستجلاء ملابسات الحادث وظروفه، موازاة مع نقل جثمان المنتحر إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح .

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