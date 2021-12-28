وفد عن وزارة العدل يحط الرحال بمركز جماعة بئر كندوز

2021-12-28 / 8:58 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادر خاصة، أن وفدا وزاريا عن وزارة العدل يتقدمه الكاتب العام لذات الوزارة، قد حل اليوم الثلاثاء بمركز جماعة بئر كندوز التابع لجهة الداخلة واد الذهب جنوب المملكة المغربية

المصدر ذاته أورد، أنه بعد بناء وتشييد كل من إبتدائية إقليم أسا الزاك، وابتدائية إقليم بوجدور، والمركزين القضائيين بكل من مدينة طرفاية، واولاد برحيل، تواصل وزير العدل مبادرتها الرامية، إلى تفعيل مراكز قضائية جديدة وتقريب المؤسسات القضائية من المواطنين والمواطينات.

ذات المصادر أكدت، أنه وبتنسيق مع عامل إقليم أوسرد السيد ” عبدالرحمان الجوهري” قام يومه الثلاثاء 28 دجنبر قام الكاتب العام لوزارة العدل، رفقة الكاتب العام لإقليم أوسرد السيد السعيد بلعزيري، وكذا مدير الميزانية والمدير الفرعي الإقليمي بالعيون السيد “عثمان حيسون” بزيارة إلى مركز جماعة بئر الكندوز، حيث تم الوقوف على القطعة الأرضية التي سيتم تخصيصها لبناء المركز القضائي لبئر كندوز.

كما إختتام الوفد الوزاري جولته بزيارة للبناية التي وضعتها عمالة الإقليم رهن إشارة الوزارة للأجل إفتتاح مقر مؤقت للمركز القضائي المذكور، في أفق بداية الشروع في توفير خدماته إلى ساكنة المنطقة.

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