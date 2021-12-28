رغم الإحتجاحات ..وزير العدل يرفض إلغاء جواز التلقيح بالمحاكم

هبة بريس _ الرباط

تستمر الوقفات والاحتجاجات التي يخوضها أصحاب البذلة السوداء، ضد الدورية الثلاثية المشتركة الموقعة من طرف وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.

وبالرغم من الإحتجاجات ، عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن رفضه التراجع عن فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.

وقال وهبي، اليوم الثلاثاء، ردا على إحاطة تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ومجموعة “العدالة الاجتماعية”، إن “80 في المائة من المحامين ملقحون، ويجب أن نعمل بشكل مشترك على تطبيق القانون”.

وأضاف “أنه وزير مسؤول عن حسن تطبيق القانون ، ولا يمكن له التراجع عن قانون أقرته الحكومة وصادق عليه البرلمان والمتعلق بالاحترازات الوقائية”.

وتابع: “يمكن للمحامين أن يطلبوا أي شيء، إلا أن يطلبوا مني عدم تطبيق القانون، لأننا إن لم نطبق القانون ستتفكك الدولة”.

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