تبون يستقبل الرئيس الموريتاني بملف الصحراء المغربية

2021-12-28 / 8:06 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر، الاثنين، وفي جعبته مبادرة للتوسط بين الجزائر و الرباط، ومحاولة حل الخلافات القائمة بين البلدين

و بدأ الرئيس الموريتاني زيارته للجزائر اليوم الاثنين تمتد لـ3 أيام، هي الأولى له إلى الجزائر منذ توليه منصبه في 2019، وهي الخطوة التي يروم من خلالها إقناع تبون بمبادرته للوساطة مع المغرب الهادفة إلى وضع حد للقطيعة بين البلدين.

ويضع تبون ضمن جدول مواضيعه المزمع مناقشته لها ملف الصحراء المغربية وطرحه تطورات ملف الصحراء على طاولة النقاش.

وعمل تبون على برمجة ملف الصحراء ضمن مواضيع لقائه بالرئيس الموريتاني، وفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء الألمانية DPA نقلا عن مصادر دبلوماسية، مُبرزة أن الرئيس الجزائري وضع ضمن أجندة الاجتماع موضوع القمة العربية المنتظر أن تحتضنها بلاده في مارس المقبل، إلى جانب قضية مستقبل الاتحاد المغاربي والملف الليبي.

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‫2 تعليقات

  2. لو قامت الجزائر بعشر هذه المجهودات ولو صرفت عشر هذه المليارات على الشعب الفلسطيني لتحررت فلسطين لكن الشعارات ضد إسرائيل والسلاح ضد المغرب

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