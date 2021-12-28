تعهد حكومي بإدماج المطاعم السياحية ضمن التدابير الاستعجالية

2021-12-28 / 7:14 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

تعهدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء، بإدماج المطاعم السياحية ضمن التدابير الاستعجالية المتخذة الأكثر تماشيا مع نشاطهم.

وأوضح بلاغ للوزارة (قطاع السياحة) أن السيدة عمور تعهدت خلال اجتماع عقدته مع مجموعة الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية، بإدماج المطاعم السياحية ضمن التدابير الاستعجالية المتخذة الأكثر تماشيا مع نشاطهم، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل العديد من هذه التدابير في أقرب وقت ممكن.

وأفاد البلاغ بأن الوزيرة أكدت، خلال الاجتماع، على ضرورة تشجيع الفاعلين على العمل بمقاربة تشاركية مع الوزارة لتعزيز الإطار القانوني للمطاعم المصنفة، حيث سيمكن هذا الورش مختلف الفاعلين وأصحاب المطاعم من تحسين تلبية الانتظارات الجديدة للسياح الدوليين والوطنيين.

وبعد أن استعرض ممثلو القطاع الوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع منذ إغلاق الحدود، أكدت السيدة عمور، في هذا الصدد التزامها الراسخ بتجديد الدعم لقطاع المطاعم السياحية.

وأضاف المصدر أنه تمت أيضا، خلال هذا الاجتماع، مناقشة مجموعة من التدابير الاستعجالية المتعلقة بالجانب الجبائي، والبنكي ودعم مستخدمي القطاع.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب

76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب

2021-12-28 / 10:28 مساءً
Photo of صادم…انتحار أستاذ جامعي بحي ياسمينة بخريبكة

صادم…انتحار أستاذ جامعي بحي ياسمينة بخريبكة

2021-12-28 / 10:00 مساءً
Photo of ميسور.. بتهمة النصب والإحتيال الحبس النافذ والغرامة لنصابين

ميسور.. بتهمة النصب والإحتيال الحبس النافذ والغرامة لنصابين

2021-12-28 / 9:45 مساءً
Photo of لفتيت : المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800 ألف نسمة

لفتيت : المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800…

2021-12-28 / 9:16 مساءً
Photo of المصادقة على قانونين حول مؤسستي “الشيخ زايد ابن سلطان” و “الشيخ خليفة بن زايد”

المصادقة على قانونين حول مؤسستي “الشيخ زايد ابن سلطان”…

2021-12-28 / 9:05 مساءً
Photo of وفد عن وزارة العدل يحط الرحال بمركز جماعة بئر كندوز

وفد عن وزارة العدل يحط الرحال بمركز جماعة بئر…

2021-12-28 / 8:58 مساءً
Photo of رغم الإحتجاحات ..وزير العدل يرفض إلغاء جواز التلقيح بالمحاكم

رغم الإحتجاحات ..وزير العدل يرفض إلغاء جواز التلقيح بالمحاكم

2021-12-28 / 8:39 مساءً
Photo of تبون يستقبل الرئيس الموريتاني بملف الصحراء المغربية

تبون يستقبل الرئيس الموريتاني بملف الصحراء المغربية

2021-12-28 / 8:06 مساءً
Photo of دراسة دولية: “لا مبرر” للإعفاءات الضريبية بالمغرب لبعض القطاعات الاقتصادية

دراسة دولية: “لا مبرر” للإعفاءات الضريبية بالمغرب لبعض القطاعات…

2021-12-28 / 7:47 مساءً
Photo of لفتيت: نعرف حاجيات 46 ألف دوار بالمغرب

لفتيت: نعرف حاجيات 46 ألف دوار بالمغرب

2021-12-28 / 7:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق