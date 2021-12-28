كارثة سودانية.. عشرات القتلى بانهيار منجم للذهب

هبة بريس _ متابعة

قتل 38 شخصا في انهيار منجم قرب مدينة النهود، بولاية غرب كردفان، على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، وفق ما أفادت صحف ووسائل إعلام سودانية.

وذكرت صحيفة “الراكوبة السودانية” إن عدد القتلى ارتفع إلى 38، وذلك بعد تصريحات حكومية بمقتل 22 من العاملين في منجم للتعدين التقليدي عن الذهب.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن خالد ضحوي، مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين، من منطقة الحادث، قوله” “لقي 31 معدِّنا تقليديًا مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة ام ضريسايه بولاية غرب كردفان ونجا شخص واحد بينما ما زال ثمانية في عداد المفقودين”.

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