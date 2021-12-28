السعودية تصدر تنبيها لمواطنيها الراغبين في السفر من وإلى المغرب

2021-12-28 / 6:22 مساءً
2
هبة بريس _ الرباط

أصدرت السفارة السعودية في الرباط، اليوم الثلاثاء، تنبيها لمواطنيها الراغبين في السفر من وإلى المملكة المغربية.

ونشرت سفارة المملكة في المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر”، نبهت من خلالها المواطنين بتمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب.

وأوضحت أن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين حتى الواحد والثلاثين من شهر يناير المقبل، بدلا من 30 ديسمبر الجاري

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السبسي بعد ادعاءات بأنه قتل

تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السبسي بعد ادعاءات…

2021-12-28 / 11:08 مساءً
Photo of وهبي يدعو المحامين إلى الالتزام بالإدلاء بجواز التلقيح قبل ولوج المحاكم

وهبي يدعو المحامين إلى الالتزام بالإدلاء بجواز التلقيح قبل…

2021-12-28 / 10:59 مساءً
Photo of وجدة .. الجامعة خصصت حوالي 16 مليون درهم لدعم البحث العلمي

وجدة .. الجامعة خصصت حوالي 16 مليون درهم لدعم…

2021-12-28 / 10:51 مساءً
Photo of 76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب

76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب

2021-12-28 / 10:28 مساءً
Photo of صادم…انتحار أستاذ جامعي بحي ياسمينة بخريبكة

صادم…انتحار أستاذ جامعي بحي ياسمينة بخريبكة

2021-12-28 / 10:00 مساءً
Photo of ميسور.. بتهمة النصب والإحتيال الحبس النافذ والغرامة لنصابين

ميسور.. بتهمة النصب والإحتيال الحبس النافذ والغرامة لنصابين

2021-12-28 / 9:45 مساءً
Photo of لفتيت : المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800 ألف نسمة

لفتيت : المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800…

2021-12-28 / 9:16 مساءً
Photo of المصادقة على قانونين حول مؤسستي “الشيخ زايد ابن سلطان” و “الشيخ خليفة بن زايد”

المصادقة على قانونين حول مؤسستي “الشيخ زايد ابن سلطان”…

2021-12-28 / 9:05 مساءً
Photo of وفد عن وزارة العدل يحط الرحال بمركز جماعة بئر كندوز

وفد عن وزارة العدل يحط الرحال بمركز جماعة بئر…

2021-12-28 / 8:58 مساءً
Photo of رغم الإحتجاحات ..وزير العدل يرفض إلغاء جواز التلقيح بالمحاكم

رغم الإحتجاحات ..وزير العدل يرفض إلغاء جواز التلقيح بالمحاكم

2021-12-28 / 8:39 مساءً

‫2 تعليقات

  1. واش السفارة معرفاش بلي المغرب باقي غالق الحدود الجوية ديالوا لي تيشرطوا على المواطنين ديالهم شروط الخروج والدخول

  2. غالبا والله أعلم سوف يبقى التمديد الى غاية الصيف القادم وتفتح للتجارة والسياحة ومن بعد اغلاق وهكذا. اغلق وافتح يا سمسم!!🤔

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق