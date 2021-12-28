السعودية تصدر تنبيها لمواطنيها الراغبين في السفر من وإلى المغرب

هبة بريس _ الرباط

أصدرت السفارة السعودية في الرباط، اليوم الثلاثاء، تنبيها لمواطنيها الراغبين في السفر من وإلى المملكة المغربية.

ونشرت سفارة المملكة في المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر”، نبهت من خلالها المواطنين بتمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب.

وأوضحت أن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين حتى الواحد والثلاثين من شهر يناير المقبل، بدلا من 30 ديسمبر الجاري

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